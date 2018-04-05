Алан Чочиев: «Спартак» — фаворит Кубка? Многое зависит от удачи, даже для них"

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев в интервью «СЭ» подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" (1:3). Хавбек самарцев отметил, что красно-белые в игре против его команды бережнее, чем обычно, отнеслись к созданным моментам.

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— Сильно расстроились из-за вылета или все-таки в глубине души понимали, что «Спартак» сильнее?

— Если бы так думали, то можно было и не выходить на поле. Мы вышли и пытались играть в футбол. Шансы были, при счете 0:1 один момент очень хороший не использовали, и подходы потом хорошие были. Вообще во втором тайме первые 15-20 минут доминировали. Так что расстроились сильно, все-таки дошли до четвертьфинала. Ребята после игры, понятно, не веселились. С другой стороны, главная задача сейчас — выйти в премьер-лигу, и лично я больше огорчился бы поражению в чемпионате.

— Вы перед матчем говорили, что это самый сильный «Спартак» за 10 лет. Так и есть?

— Не отказываюсь от своих слов. Действительно самая сильная команда — и по результату, и по зрелищности. Как я сказал, так и подтвердилось.

— «Спартак» выиграет Кубок?

— «Спартак» — фаворит. Но «Тосно» опасен, в матче чемпионата очень хорошо себя показал. И вовсе не факт, что «Спартак» сейчас так легко пройдет, там будет бой. Многое от удачи зависит, даже для «Спартака». Даже в матче с нами у соперника почти все залетало. Обычно «Спартак» не использует много моментов, а тут действовал очень эффективно. Если бы и в Самаре транжирил, у нас было бы больше шансов! Посмотрим, кому улыбнется удача в игре с «Тосно».

— За счет чего можно победить этот «Спартак»?

— Слабые места есть и у «Барселоны» с "Реалом" . У «Спартака» тем более. И какими-то из этих слабостей мы тоже пользовались.

— Кого выделите персонально у красно-белых?