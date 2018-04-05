Ещё
Алан Чочиев: «Спартак» — фаворит Кубка? Многое зависит от удачи, даже для них"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алан Чочиев: «Спартак» — фаворит Кубка? Многое зависит от удачи, даже для них" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев в интервью «СЭ» подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака" (1:3). Хавбек самарцев отметил, что красно-белые в игре против его команды бережнее, чем обычно, отнеслись к созданным моментам.
"Спартак": курс на первый золотой дубль с 1998 года!
— Сильно расстроились из-за вылета или все-таки в глубине души понимали, что «Спартак» сильнее?
— Если бы так думали, то можно было и не выходить на поле. Мы вышли и пытались играть в футбол. Шансы были, при счете 0:1 один момент очень хороший не использовали, и подходы потом хорошие были. Вообще во втором тайме первые 15-20 минут доминировали. Так что расстроились сильно, все-таки дошли до четвертьфинала. Ребята после игры, понятно, не веселились. С другой стороны, главная задача сейчас — выйти в премьер-лигу, и лично я больше огорчился бы поражению в чемпионате.
— Вы перед матчем говорили, что это самый сильный «Спартак» за 10 лет. Так и есть?
— Не отказываюсь от своих слов. Действительно самая сильная команда — и по результату, и по зрелищности. Как я сказал, так и подтвердилось.
— «Спартак» выиграет Кубок?
— «Спартак» — фаворит. Но «Тосно» опасен, в матче чемпионата очень хорошо себя показал. И вовсе не факт, что «Спартак» сейчас так легко пройдет, там будет бой. Многое от удачи зависит, даже для «Спартака». Даже в матче с нами у соперника почти все залетало. Обычно «Спартак» не использует много моментов, а тут действовал очень эффективно. Если бы и в Самаре транжирил, у нас было бы больше шансов! Посмотрим, кому улыбнется удача в игре с «Тосно».
— За счет чего можно победить этот «Спартак»?
— Слабые места есть и у «Барселоны» с "Реалом". У «Спартака» тем более. И какими-то из этих слабостей мы тоже пользовались.
— Кого выделите персонально у красно-белых?
Зе Луиш, Промес, Адриану. Перечислять можно долго. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Полная версия интервью с Аланом Чочиевым — скоро на sport-express.ru
Спорт-Экспресс: последние новости
Андрей Рублев: "Мои результаты не сказываются на эмоциональном состоянии перед Кубком Дэвиса" Алан Чочиев: "Мы с Кокориным тысячу рублей на месяц растягивали" Гарт будет переизбираться на пост президента ФССР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ40
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»81
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»283
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение