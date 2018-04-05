В Самаре пройдёт городское мероприятие «ВСЕ МЫ — РОССИЯ, ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА»

В пятницу, 6 апреля в 11:00 в школе №13 им. Героя Советского Союза Ф. В. Санчирова (ул. Чапаевская, 74) в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся школ Самары пройдёт городское мероприятие «ВСЕ МЫ — РОССИЯ, ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА», сообщает администрация областного центра.

Цели и задачи мероприятия: формирование чувства гражданского долга, любви к родному краю; пропаганда традиционных ценностей сплочения и взаимовыручки, межнациональной дружбы в процессе командных соревнований; приобщение молодежи к подвигу многонационального народа нашей страны по защите суверенитета России от агрессора; проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовки), общей физической подготовке; развитие ответственности, самостоятельности и инициативы молодежи на основе игровой деятельности.

Расписание этапов мероприятия:

— 10:00 — 11:00 — прибытие команд;

— 11:00 — 11:20 — торжественное открытие;

— 11:20 — 14:30 — прохождение различных видов состязаний;

— 14:30 — 15:00 — подведение итогов мероприятия;

— 15:00 — 15:30 — построение команд и награждение победителей.

Программа мероприятия:

— соревнования по игре в лазертаг;

— лазерная стрельба по мишеням;

— сборка-разборка учебного автомата;

— демонстрация навыков обращения с общевойсковым костюмом химической защиты;

— демонстрация знаний воинских званий и родов войск в Вооруженных Силах Российской Федерации;

— организация выставки исторического и современного вооружения, казачьей одежды и традиционного оружия.

К участию в мероприятии допускаются команды городских школ; в составе каждой команды — по шесть человек в возрастных категориях 10-11 лет и 12-13 лет. Всего в соревнованиях примут участие учащиеся шести образовательных учреждений. Организаторы обращают внимание на то, что школьники старшего возраста не могут выступать за младшую возрастную категорию, а также на наличие в каждой команде не менее одной девушки. Команды, состав которых не соответствует заявленным правилам, могут принять участие в соревнованиях вне зачета.

Условия проведения соревнований могут быть частично изменены судейской коллегией с учетом внешних обстоятельств (погодные условия, изменение технических возможностей).

Участие команды во всех видах программы обязательно: на каждом этапе задействуется определенное количество человек, выбираемое капитаном команды.

Главный судья соревнований — атаман Эдуард Колбин. Судейство осуществляется представителями учреждений, ответственными за работу каждого блока. Общекомандное место будет определяться по сумме мест по видам программы. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам программы, занимают места после команд с более полным зачетом. Команды, занявшие I-III место в общекомандном зачете, будут награждены дипломами и кубками, все команды-участники — дипломами департамента образования Самары.