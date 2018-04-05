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Ходжсон жалуется на количество травм
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Ходжсон жалуется на количество травм 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон жалуется на переполненный лазарет.
В субботнем матче против «Борнмута» за «Кристал Пэлас» может не сыграть Кристиан Бентеке. Таким образом, «орлы» могут остаться без центрфорвардов, ведь Коннор Уикхэм и Александр Сорлот также находятся в лазарете.
"Я только что говорил в врачом, но на данном этапе он не может оценить состояние Бентеке. Если объединить этапы моей карьеры в «Фулхэме», «Вест Бромвиче» и «Ливерпуле», то у меня не было столько травм, как в «Кристал Пэлас», — цитирует Ходжсона Sky Sports.
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