Ходжсон жалуется на количество травм

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон жалуется на переполненный лазарет.

"Я только что говорил в врачом, но на данном этапе он не может оценить состояние Бентеке. Если объединить этапы моей карьеры в «Фулхэме», «Вест Бромвиче» и «Ливерпуле», то у меня не было столько травм, как в «Кристал Пэлас», — цитирует Ходжсона Sky Sports.