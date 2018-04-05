В Волжском в новый асфальт «впечатали» дорожный конус

Дорожники Волжского, решившие взяться за разбитую дорогу на улице Советской, «впечатали» в новый асфальт дорожный конус.

— Проезжал по латаной-перелатанной дороге и совершенно случайно заметил эту диковинку, — делится впечатлениями волжанин Олег Жерновиков. — Мы видели, что дорожники бросают асфальт в лужи и в снег. Но вот с таким оригинальным «декором», если честно, сталкиваемся впервые.

Волжан позабавил торчащий из асфальта дорожный конус

В пресс-службе администрации Волжского уверены, что спустя 20 минут рабочие вернулись на место и тут же исправили свою оплошность.

— Заделывая ямы на улице Советской, бригада выставила несколько ярко-оранжевых конусов, — прокомментировали в пресс-службе. — После ремонта дорожники уехали на другую улицу. Спустя 20 минут им позвонили и попросили срочно вернуться на Советскую — в свежий слой асфальта попало что-то постороннее. Насколько нам известно, дорожники вытащили вросший в дорогу конус и укрыли выбоину новым слоем асфальта.

Спустя 20 минут посторонний объект успешно ликвидировали из асфальтового покрытия