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В Волжском в новый асфальт «впечатали» дорожный конус
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В Волжском в новый асфальт «впечатали» дорожный конус 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Дорожники Волжского, решившие взяться за разбитую дорогу на улице Советской, «впечатали» в новый асфальт дорожный конус.
— Проезжал по латаной-перелатанной дороге и совершенно случайно заметил эту диковинку, — делится впечатлениями волжанин Олег Жерновиков. — Мы видели, что дорожники бросают асфальт в лужи и в снег. Но вот с таким оригинальным «декором», если честно, сталкиваемся впервые.
Волжан позабавил торчащий из асфальта дорожный конус
В пресс-службе администрации Волжского уверены, что спустя 20 минут рабочие вернулись на место и тут же исправили свою оплошность.
— Заделывая ямы на улице Советской, бригада выставила несколько ярко-оранжевых конусов, — прокомментировали в пресс-службе. — После ремонта дорожники уехали на другую улицу. Спустя 20 минут им позвонили и попросили срочно вернуться на Советскую — в свежий слой асфальта попало что-то постороннее. Насколько нам известно, дорожники вытащили вросший в дорогу конус и укрыли выбоину новым слоем асфальта.
Спустя 20 минут посторонний объект успешно ликвидировали из асфальтового покрытия
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