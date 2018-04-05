Площадка для регби и теннисный корт. В Воронеже отремонтируют стадион «Буран»

Срок окончания проведения работ в департаменте физической культуры и спорта не называют. В Воронеже появится обновлённая площадка для занятий бегом, спортивной ходьбой и прыжками в длину и высоту — областные власти намерены реконструировать стадион «Буран». Упор сделают на лёгкую атлетику — там отремонтируют беговые дорожки, обустроят поля для метания снарядов, прыжковые зоны, а также трибуны и помещения под ними. Помимо этого, на территории оборудуют площадку для занятий регби и приведут в порядок открытый теннисный корт. В этом году начнут с проектно-сметной документации. Правда, срок окончания проведения работ в департаменте физической культуры и спорта не называют, но говорят, что заниматься там смогут все жители города. Восстанавливать намерены и другие аналогичные сооружения. — Продолжим работу после чемпионата мира по футболу на стадионе «Чайка». Там легкоатлетическая составляющая также будет восстановлена. И стадион «Динамо» — один из лучших стадионов в своё время, тоже сегодня ищет потенциальных партнёров и инвесторов, для того, чтобы ту легкоатлетическую составляющую, которая у них была долгие года реконструировать и привести в соответствии с современными нормами, требованиями и правилами соревнований, — сообщил врио руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин