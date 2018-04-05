Таранов предложил разгадать загадку Газзаева, заданную Вагнеру Лаву 

Бывший защитник ЦСКА, ныне выступающий за «Крылья Советов», Иван Таранов рассказал, как армейцев на матчи настраивал бывший главный тренер московского клуба Валерий Газзаев.
«Газзаев всегда настраивал на победу и заставлял верить в свои силы. Помню одну его установку: «Нам говорили, что мы не сможем выиграть Кубок УЕФА — но мы выиграли. Значит нам по силам любой матч».
Я могу вспомнить не анекдот, а одну загадку Газзаева Вагнеру. Говорит: «Вага, как на черном фоне красным сделать белое пятно?» В ЦСКА никто не отгадал, и Газзаев сам назвал ответ. Я вам говорить не буду, сами разгадывайте», — сказал Таранов в разговоре с корреспондентом Sport24 Ярославом Кулеминым.