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Таранов предложил разгадать загадку Газзаева, заданную Вагнеру Лаву
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Таранов предложил разгадать загадку Газзаева, заданную Вагнеру Лаву 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник ЦСКА, ныне выступающий за «Крылья Советов», Иван Таранов рассказал, как армейцев на матчи настраивал бывший главный тренер московского клуба Валерий Газзаев.
«Газзаев всегда настраивал на победу и заставлял верить в свои силы. Помню одну его установку: «Нам говорили, что мы не сможем выиграть Кубок УЕФА — но мы выиграли. Значит нам по силам любой матч».
Я могу вспомнить не анекдот, а одну загадку Газзаева Вагнеру. Говорит: «Вага, как на черном фоне красным сделать белое пятно?» В ЦСКА никто не отгадал, и Газзаев сам назвал ответ. Я вам говорить не буду, сами разгадывайте», — сказал Таранов в разговоре с корреспондентом Sport24 Ярославом Кулеминым.
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