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Воспитанники центра «Агацукан» завоевали 21 награду на турнире по тхэквондо
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Воспитанники центра «Агацукан» завоевали 21 награду на турнире по тхэквондо 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В клубе «Джет» состоялись крупные соревнования по тхэквондо. Команда центра культуры и спорта «Агацукан» в общей сложности завоевала 21 награду (10 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград).
— Это был очень плодородный день для сборной «Агацукан»: все участники заняли призовые места. Мастерство растёт, — отметили в администрации центра.
В свою очередь инструкторский состав клуба повысил свои мастерские степени по айкидо. После сдачи экзамена Максим Жаренов защитил 1 дан, Вячеслав Смирнов — 2 дан.
— Профэкзамен — это ещё одно подтверждение того, что ЦКиС «Агацукан» — одна из сильнейших школ в Федерации России, — подытожил собеседник издания. (то)
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