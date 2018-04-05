Воспитанники центра «Агацукан» завоевали 21 награду на турнире по тхэквондо

В клубе «Джет» состоялись крупные соревнования по тхэквондо. Команда центра культуры и спорта «Агацукан» в общей сложности завоевала 21 награду (10 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград).

— Это был очень плодородный день для сборной «Агацукан»: все участники заняли призовые места. Мастерство растёт, — отметили в администрации центра.

В свою очередь инструкторский состав клуба повысил свои мастерские степени по айкидо. После сдачи экзамена Максим Жаренов защитил 1 дан, Вячеслав Смирнов — 2 дан.

— Профэкзамен — это ещё одно подтверждение того, что ЦКиС «Агацукан» — одна из сильнейших школ в Федерации России, — подытожил собеседник издания. (то)