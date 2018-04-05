В Орле пройдёт турнир памяти Бориса Павленко

IX турнир по дзюдо пройдёт во Дворце спорта «Юность России» областного центра 7 апреля, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В турнире примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет в девяти весовых категориях. Торжественное открытие соревнования запланировано на 11.30.

Стоит отметить, что Борис Павленко первый обладатель звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области. В 1975 году стал одним из создателей секций дзюдо в спортивных обществах «Динамо» и «Трудовые резервы».

В 1992 году по его инициативе при поддержке областной администрации было создано Училище олимпийского резерва и сдан в эксплуатацию Легкоатлетический манеж в городе Орле.