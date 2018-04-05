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В Орле пройдёт турнир памяти Бориса Павленко
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В Орле пройдёт турнир памяти Бориса Павленко 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
IX турнир по дзюдо пройдёт во Дворце спорта «Юность России» областного центра 7 апреля, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В турнире примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет в девяти весовых категориях. Торжественное открытие соревнования запланировано на 11.30.
Стоит отметить, что Борис Павленко первый обладатель звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области. В 1975 году стал одним из создателей секций дзюдо в спортивных обществах «Динамо» и «Трудовые резервы».
В 1992 году по его инициативе при поддержке областной администрации было создано Училище олимпийского резерва и сдан в эксплуатацию Легкоатлетический манеж в городе Орле.
Сообщение В Орле пройдёт турнир памяти Бориса Павленко появились сначала на РИА 57.
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