Побоище в женском хоккее. Русские девушки метелили друг друга, будто они Хабиб и Коннор

Видео, по которому будут учиться тафгаи НХЛ.

До конца матча женских клубов «Бирюса» и «Арктик-Университет» оставалось 3 секунды. Этой игрой команды завершали сезон Женской хоккейной лиги, а счет 4:0 не подразумевал, что на льду может случиться еще хоть что-то интересное. Сами хоккеистки решили по-другому.

Сразу после вбрасывания в зоне «Артик-Университет» на площадке началось настоящее побоище. Для начала схлестнулись Карина Верховцева и Татьяна Шаталова, а через несколько секунд спарринг организовали участница Олимпийских игр в Пхенчхане Лиана Ганеева и Кристина Куранова. Девушки метелили друг друга около минуты, показали, что с бойцовской подготовкой у них полный порядок и обеспечили лиге несколько тысяч просмотров на YouTube — для женского хоккея цифры серьезные.

Показательно, что после достаточно жесткой драки одна из ее участниц даже улыбалась. В отпуск — в хорошем настроении.