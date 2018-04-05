Ещё
Побоище в женском хоккее. Русские девушки метелили друг друга, будто они Хабиб и Коннор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Побоище в женском хоккее. Русские девушки метелили друг друга, будто они Хабиб и Коннор 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Видео, по которому будут учиться тафгаи НХЛ.
До конца матча женских клубов «Бирюса» и «Арктик-Университет» оставалось 3 секунды. Этой игрой команды завершали сезон Женской хоккейной лиги, а счет 4:0 не подразумевал, что на льду может случиться еще хоть что-то интересное. Сами хоккеистки решили по-другому.
Сразу после вбрасывания в зоне «Артик-Университет» на площадке началось настоящее побоище. Для начала схлестнулись Карина Верховцева и Татьяна Шаталова, а через несколько секунд спарринг организовали участница Олимпийских игр в Пхенчхане Лиана Ганеева и Кристина Куранова. Девушки метелили друг друга около минуты, показали, что с бойцовской подготовкой у них полный порядок и обеспечили лиге несколько тысяч просмотров на YouTube — для женского хоккея цифры серьезные.
Показательно, что после достаточно жесткой драки одна из ее участниц даже улыбалась. В отпуск — в хорошем настроении.
SPORT24.ru: последние новости
Таранов предложил разгадать загадку Газзаева, заданную Вагнеру Лаву Галлас: «Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию» «Вашингтон» выиграл у «Сент-Луиса», Овечкин и Тарасенко забили по голу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ39
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»81
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»282
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение