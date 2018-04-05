Ещё
«Уральские локомотивы» за три месяца 2018 года поставили РЖД 26 электровозов «Синара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уральские локомотивы» за три месяца 2018 года поставили РЖД 26 электровозов «Синара» 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Заводом «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Сименс АГ) произведена первая в текущем году поставка грузовых электровозов серии 2ЭС6 для ОАО «РЖД»: 26 магистральных локомотивов «Синара» переданы для эксплуатации на Куйбышевскую железную дорогу (КбшЖД), следует из сообщения группы.
"26 магистральных локомотивов «Синара» переданы для эксплуатации на КбшЖД на условиях контракта жизненного цикла", — говорится в сообщении. В течение последующих 28 лет сервисное обслуживание локомотивов будет обеспечивать компания «СТМ-Сервис».
До конца этого года на магистраль планируется отправить еще 63 электровоза серии 2ЭС6. В конце 2017 года пять локомотивов «Синара» поступили на условиях контракта жизненного цикла на Октябрьскую железную дорогу. За первые два месяца 2018 года уральские электровозы провели 381 состав с общей массой грузов более 2,5 млн тонн.
ТАСС: последние новости
Рублев: неудачи в туре АТР не скажутся на моральном состоянии в Кубке Дэвиса В Ирландии посмертно помиловали человека, повешенного более 100 лет назад Посол РФ призвал Лондон обеспечить международное участие в расследовании в Солсбери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ39
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»81
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»282
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение