«Уральские локомотивы» за три месяца 2018 года поставили РЖД 26 электровозов «Синара»

"26 магистральных локомотивов «Синара» переданы для эксплуатации на КбшЖД на условиях контракта жизненного цикла", — говорится в сообщении. В течение последующих 28 лет сервисное обслуживание локомотивов будет обеспечивать компания «СТМ-Сервис».

До конца этого года на магистраль планируется отправить еще 63 электровоза серии 2ЭС6. В конце 2017 года пять локомотивов «Синара» поступили на условиях контракта жизненного цикла на Октябрьскую железную дорогу. За первые два месяца 2018 года уральские электровозы провели 381 состав с общей массой грузов более 2,5 млн тонн.