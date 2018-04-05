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Аттестацию прошли измайловские спортсмены
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Аттестацию прошли измайловские спортсмены 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники секции айкидо, пройдя спортивную аттестацию, повысили свой уровень.
В конце марта в секции айкидо, которая работает в Центре культуры и спорта «Измайлово», проведена аттестация ее воспитанников. В показательных соревнованиях приняли участие порядка 30 человек.
Как отметили тренеры секции, юные спортсмены показали навыки, которыми овладели за время занятий, что позволило им повысить уровень кю. В итоге восемь человек были аттестованы на 12 — 7 кю, еще двое — на 6 и 4 кю.
Система рангов в айкидо состоит из ученических (кю) и мастерских (дан) степеней. Для получения очередной ученической степени, айкидока должен посещать тренировки в течение 2 — 6 месяцев, освоить техники на желаемый кю и сдать экзамен, показав хороший уровень владения техниками.
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