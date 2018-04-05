Умтити: «Думал, что забил „Роме“, но этот мяч оказался автоголом»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити после победы над «Ромой» со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов признался, что считал себя автором второго гола в ворота римского клуба. В итоговом протоколе этот гол вошел как автогол в исполнении защитника римского клуба Константиноса Маноласа

«Все произошло очень быстро. Изначально я думал, что я — автор гола, но потом мне сказали, что это не так. В итоге оказалось, что тот мяч оказался автоголом», — сказал Умтити в интервью BeIN Sport.

Ответный матч между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля в Риме.

Автогол Маноласа можно увидеть в обзоре матча «Барселона» — «Рома» (с 4:57):