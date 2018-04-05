«Барселона» летом намерена избавиться от ряда игроков

Боссы «Барселоны» по окончании текущего сезона собираются перетряхнуть состав команды, избавившись от нескольких футболистов. Сообщается, что каталонцев могут покинуть порядка шести игроков.