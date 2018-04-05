Николас Отаменди: Гвардиола — лучший тренер в мире

«Гвардиола — очень требовательный тренер. В первый год было трудно, ведь мы играли в другой футбол. Было непросто понять методы Хосепа. В этом сезоне всё изменилось, и мы обрели тот стиль игры, который хочет видеть Гвардиола. Он требует многого на каждой тренировке и каждой игре, не давая тебе расслабиться.

Для меня Гвардиола — лучший тренер в мире. Мне нравится футбол, в который мы играем. Я бесконечно благодарен Хосепу за эти два сезона, ведь я стал лучше и очень доволен этим», — цитирует Отаменди Marca.

30-летний защитник в текущем сезоне провел 41 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил пять голов.