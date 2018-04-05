Ещё
Николас Отаменди: Гвардиола — лучший тренер в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николас Отаменди: Гвардиола — лучший тренер в мире 

Советский спорт 1 час назад
«Гвардиола — очень требовательный тренер. В первый год было трудно, ведь мы играли в другой футбол. Было непросто понять методы Хосепа. В этом сезоне всё изменилось, и мы обрели тот стиль игры, который хочет видеть Гвардиола. Он требует многого на каждой тренировке и каждой игре, не давая тебе расслабиться.
Для меня Гвардиола — лучший тренер в мире. Мне нравится футбол, в который мы играем. Я бесконечно благодарен Хосепу за эти два сезона, ведь я стал лучше и очень доволен этим», — цитирует Отаменди Marca.
30-летний защитник в текущем сезоне провел 41 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил пять голов.
Советский спорт: последние новости
Ковач считается основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» Посол РФ в Лондоне: Россия надеется на приезд всех сборных на чемпионат мира Вильям Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ39
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»81
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»282
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение