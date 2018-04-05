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От «денди хорс» до современного велосипеда: двухколесному транспорту — 200
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От «денди хорс» до современного велосипеда: двухколесному транспорту — 200 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Сегодня юбилей у велосипеда: ровно 200 лет назад немецкий профессор Карл фон Дрез запатентовал это изобретение, сообщает «МИР 24».
Он был назван «машиной для бега», так как у него отсутствовали педали и катить его приходилось ногами. Несмотря на свою массу — более 20 килограммов, устройство быстро завоевало популярность среди дворян Англии, и даже получило там прозвище «денди хорс» — «лошадь модника».
Конструкция велосипедов совершенствовалась весь XIX век. Так, спустя 20 лет после изобретения фон Дреза велосипед обзавелся педалями. Еще спустя 45 лет — металлической рамой.
Наконец, через 60 лет после патента Дреза был собран первый велосипед с цепной передачей, получивший имя «Ровер». Его дизайн — наиболее приближенный к современному — придумал англичанин Джон Кемп Старли. А еще через десять лет велосипеды начали снабжать каучуковыми шинами.
Транспорт будущего
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То, что было забавой для дворян в XIX веке, в ХХ веке стало поистине народным транспортом. Так, у жителей самой велосипедной страны — Китая — по примерным оценкам, сегодня имеется более полумиллиарда велосипедов. Это половина от всего двухколесного транспорта, что есть в мире.
Элитным велосипед тоже бывает. 100 тысяч долларов стоит самая дорогая модель, покрытая золотом и кристаллами Сваровски. Ее представила миру шведская компания. Всего было собрано десять штук.
Удивительно, но на велосипеде можно разогнаться до скорости болида «Формулы-1». В 1995 году это удалось голландцу Фреду Ромпелбергу. Он установил рекорд — 269 километров в час. Правда, для этого он пошел на хитрость — использовал специальную конструкцию для уменьшения сопротивления воздуха.
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