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Испанцы освистали королеву Летисию из-за ее отношения к свекрови
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Испанцы освистали королеву Летисию из-за ее отношения к свекрови 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 5 апр — РИА Новости. Королева Испании Летисия удостоилась в четверг далеко не самого теплого приема испанцев — ее освистали из-за отношения к матери короля Фелипе VI, королеве Софии.
В Испании в последние дни разгорелся громкий скандал в связи с поведением супруги короля после пасхальной мессы в соборе Пальмы-де-Майорка. На мессе присутствовал король Фелипе, его супруга, дочери Леонор и София, а также король Хуан Карлос и королева София. Выйдя после мессы, королева София хотела сфотографироваться с внучками, но Летисия этому помешала, специально начав ходить вперед и назад перед камерами. Видео широко разошлось в соцсетях, и поведение Летисии вызвало крайнее негодование испанцев.
В четверг Летисия впервые появилась на публике после появления скандального видео. Она приняла участие в Мадриде в мероприятии, посвященном людям с ограниченными возможностями. На выходе королеву ждали около тридцати человек. Как только она появилась, они начали ее освистывать и кричать «Убирайся, бездельница». Летисия продолжала улыбаться и махать рукой, после чего села в машину и уехала.
Королевский дом не комментирует скандал.
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