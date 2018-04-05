Экологический турнир провели на Ташкентской улице

В экологическом турнире, посвященном Международному дню птиц, приняли участие юные читатели библиотеки № 110 района Выхино-Жулебино. Библиотекарь рассказала детям о разновидностях пернатых, о редких исчезающих птицах. Дети выяснили какую роль играют птицы в природе и жизни человека, узнали о том, что надо проявлять любовь и заботиться о пернатых друзьях. А с помощью красочного слайд-шоу дети смогли насладиться великолепием яркого птичьего оперения.

Напомним, библиотека расположена по адресу: ул. Ташкентская, дом 18, корп. 1. (то)