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Экологический турнир провели на Ташкентской улице
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Экологический турнир провели на Ташкентской улице 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В экологическом турнире, посвященном Международному дню птиц, приняли участие юные читатели библиотеки № 110 района Выхино-Жулебино. Библиотекарь рассказала детям о разновидностях пернатых, о редких исчезающих птицах. Дети выяснили какую роль играют птицы в природе и жизни человека, узнали о том, что надо проявлять любовь и заботиться о пернатых друзьях. А с помощью красочного слайд-шоу дети смогли насладиться великолепием яркого птичьего оперения.
Напомним, библиотека расположена по адресу: ул. Ташкентская, дом 18, корп. 1. (то)
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