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В Музее спортивной славы ЦСКА состоялась церемония вручения погон
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В Музее спортивной славы ЦСКА состоялась церемония вручения погон 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Во вторник, 3 апреля, в Музее спортивной славы ЦСКА состоялась церемония вручения погон тренерам спортивных команд ЦСКА. Заслуженные награды вручил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
В торжественной обстановке приказами министра обороны Российской Федерации очередное воинское звание «майор» присвоено старшему тренеру спортивной команды ЦСКА по боксу, капитану Максиму Чудакову, также в соответствии с приказом рядовой запаса Михаил Голод назначен тренером спортивной команды ЦСКА по вольной и греко-римской борьбе с присвоением первого воинского звания офицера «лейтенант».
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов поздравил тренеров с очередными воинскими званиями. (то)
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