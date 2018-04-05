В Музее спортивной славы ЦСКА состоялась церемония вручения погон

Во вторник, 3 апреля, в Музее спортивной славы ЦСКА состоялась церемония вручения погон тренерам спортивных команд ЦСКА. Заслуженные награды вручил начальник ЦСКА полковник Артем Громов

В торжественной обстановке приказами министра обороны Российской Федерации очередное воинское звание «майор» присвоено старшему тренеру спортивной команды ЦСКА по боксу, капитану Максиму Чудакову, также в соответствии с приказом рядовой запаса Михаил Голод назначен тренером спортивной команды ЦСКА по вольной и греко-римской борьбе с присвоением первого воинского звания офицера «лейтенант».

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов поздравил тренеров с очередными воинскими званиями. (то)