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Флорболисты из Хорошевки ведут активную подготовку к Международному турниру Unihoc Russia Cup-2018
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Флорболисты из Хорошевки ведут активную подготовку к Международному турниру Unihoc Russia Cup-2018 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Учащиеся школы № 1409 в составе флорбольной команды «Спартак» приняли участие в очередной товарищеской встрече в рамках подготовки команды к Международному турниру Unihoc Russia Cup-2018.
— Ребята получили прекрасный опыт и практику. Очень приятно, что игра проходила в стенах нашей школы. Выражаем благодарность администрации школы, Татьяне Сомовой за предоставление зала, поддержку флорбольного движения и возможность развиваться детям в прекрасных условиях, — отметили представители команды «Спартак».
Международный турнир пройдет с 3 по 8 мая в Великом Новгороде. (то)
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