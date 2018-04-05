Флорболисты из Хорошевки ведут активную подготовку к Международному турниру Unihoc Russia Cup-2018

Учащиеся школы № 1409 в составе флорбольной команды «Спартак» приняли участие в очередной товарищеской встрече в рамках подготовки команды к Международному турниру Unihoc Russia Cup-2018.

— Ребята получили прекрасный опыт и практику. Очень приятно, что игра проходила в стенах нашей школы. Выражаем благодарность администрации школы, Татьяне Сомовой за предоставление зала, поддержку флорбольного движения и возможность развиваться детям в прекрасных условиях, — отметили представители команды «Спартак».

Международный турнир пройдет с 3 по 8 мая в Великом Новгороде. (то)