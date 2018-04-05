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«Будем это вычищать»: Бердыев обвинил агентов в конфликте с Ахметовым
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«Будем это вычищать»: Бердыев обвинил агентов в конфликте с Ахметовым 

Казанский репортер 1 час назад
Главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев заявил, что футболист Ильзат Ахметов не должен общаться с клубом с позиции силы. И в будущем «Рубин», по словам Бердыева, сделает все возможное, чтобы подобные истории не повторялись. Напомним, Ахметов отказался подписывать новый контракт с «Рубином» после того, как клуб сменил юридическое лицо. Однако все равно просил о возможности тренироваться на базе. В «Рубине» предоставили ему рабочее место в отделе кадров. Бердыев полагает, что проблема возникла из-за агентов футболиста. «Мы подпустили агентов к нашему интернату, которые пытаются им руководить, — отмечает тренер. — Больше такого не будет, что наши воспитанники принадлежат агентам. Будем это вычищать».
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