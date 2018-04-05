Двукратный олимпийский чемпион оценил работу судей в матчах Западной конференции

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал четвертый хоккейный матч финала Западной конференции.

«Когда идут игры между двумя равными командами, и допускаются ошибки, которые влияют на результат матча, это всегда неприятно», — отметил титулованный спортсмен. — Мне бы не хотелось думать, что арбитры делали это умышленно. Но факт остается фактом. А учитывая, что в этой серии осталось провести всего три игры для выяснения отношений между командами, судьи должны предельно внимательно относиться к каждому решению, чтобы эти решения не повлияли на исход встреч».

По мнению Бориса Михайлова, судьи «должны отработать так, чтобы у них после игр совесть была чиста и перед собой, и перед игроками, и перед болельщиками». «Болельщика не обманешь — он все видит и все понимает. Хотелось бы, чтобы по итогам оставшихся встреч у нас не было поводов говорить о судействе», — подчеркнул он.

После третьей игры финала Западной конференции на сайте болельщиков ЦСКА RBWorld появилась статья, озаглавленная «Старые песни о главном». В ней болельщики московской команды заметили, что результат матчей между двумя армейскими коллективами должен зависеть только от мастерства хоккеистов, и указали на непоследовательность КХЛ в вынесении вердиктов в схожих эпизодах.

Поводом для статьи послужили эпизоды, в которых арбитры принимали решения, идущие вразрез с решениями в очень похожих моментах в других матчах с участием СКА.