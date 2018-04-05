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Хомуха: Лига Европы — последний шанс «Арсенала», ЦСКА будет крайне сложно
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Хомуха: Лига Европы — последний шанс «Арсенала», ЦСКА будет крайне сложно 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник ЦСКА, а теперь — главный тренер сборной России до 16 лет Дмитрий Хомуха в интервью "Газете.Ru" оценил силу лондонского «Арсенала» в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.
"Я думаю, что «Арсенал» и по сей день остается крайне грозным соперником, находящемся на одном уровне с топ-клубами мира. В первую очередь, это связано с подбором игроков.
Кроме того, лондонцы очень опасны из-за того, что эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов — уверен, что они приложат максимум усилий, и москвичам будем крайне сложно", — заключил эксперт.
Ранее Мутко выразил надежду, что после матча «Арсенал» — ЦСКА разговоры будут только о спорте.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится 5 апреля в 22:05 мск.
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