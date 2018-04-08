История вратаря ЦСКА Ларса Юханссона, который не пропустил от СКА

Несколько лет назад Ларс Юханссон играл во второй шведской лиге, а сейчас он лучший в КХЛ.

Здорово, когда человек способен в одночасье перевернуть мнение о себе, причём в положительную сторону. Когда способен удивить, заставить кричать от восторга. Сегодня это удалось сделать Ларсу Юханссону. Шведский вратарь, номинально второй голкипер ЦСКА, принёс своей команде победу и выход в финал Кубка Гагарина. Ни один олимпийский чемпион не смог его пробить в плей-офф.

Когда 3 июля 2017 года на официальном сайте ЦСКА появилась новость о подписании контракта с голкипером из системы «Чикаго», никто особенно не обратил на это внимания. Просто в этот же день «армейцы» на три года продлили соглашение с Ильёй Сорокиным , сделав его самым высокооплачиваемым игроком в команде. Ларсу же была заготовлена роль второго номера.

Но первый звоночек прозвенел в сентябре, когда Сорокина впервые за три года заменили в матче с «Адмиралом». Потом, по ходу сезона, Илья смотрелся здорово, а в первых раундах плей-офф вообще был восхитителен, практически непробиваем. В регулярном чемпионате Юханссон провёл 21 матч и стал четвёртым в лиге про проценту отражённых бросков (93,8) — чуть лучше, чем у его конкурента (у Сорокина 93,1%). К Ларсу было мало вопросов по игре, а ведь без игровой практики тяжело держать себя в тонусе, особенно вратарю. Но шведу не привыкать к жёсткой конкуренции. У него так было всегда.

«Я на 10 лет старше Сорокина, но мне есть чему у него поучиться. В его возрасте я играл во второй шведской лиге», — рассказывал Ларс. Родился он в крошечном городе Авеста, в 130 километрах к северо-западу от Стокгольма. Там в семь лет пришёл на каток и начал заниматься хоккеем. До 26 лет Юханссон выступал в клубах второй и третьей лиг Швеции. Никто не называл его наследником короля Лундквиста и не предрекал светлого будущего. «Моим кумиром был Гашек, но, когда я подрос, мне стал нравиться Хенрик Лундквист. Было интересно оказаться в его бывшей команде „Фрёлунде“, играть с его братом. Мне даже посчастливилось летом тренироваться с ним», — говорил 30-летний голкипер. Во «Фрёлунду» Ларс попал в 2013 году и провёл там три сезона. Ему постоянно приходилось соперничать за место в воротах сначала с Фернстрёмом, а затем и с Густафссоном. Юханссон никогда не был безоговорочным первым номером.

Два года назад он захотел попробовать себя в Америке. «Я мечтал о том, чтобы однажды сыграть в НХЛ. К сожалению, всё пошло не так. Но по крайней мере я попробовал. Играл в Швеции давно и хотел испытать что-то новое. Я вырос как человек, увидел другой мир», — признавался хоккеист.

Оказавшись в системе «Чикаго», Ларс так и не получил возможности сыграть за «Блэкхоукс» и выступал в АХЛ. Да и в «Рокфорд Айсхогс» не всё шло гладко — он сыграл лишь 39 матчей и в среднем пропускал около трёх шайб за встречу. Предложение от ЦСКА, откуда как раз ушёл его соотечественник Виктор Фаст , пришлось как нельзя кстати.

Главным недостатком Юханссона всегда считались его габариты. 185 сантиметров — не много для вратаря. Сравните хотя бы с двухметровой махиной по имени Микко Коскинен . Поэтому шведу приходится всегда играть агрессивно, постоянно вылезать за вратарскую, чтобы компенсировать то, чего природа не дала. При этом он здорово читает игру и своевременно выходит за «краску», не оставляя «дырок». И чтобы его пробить, один из игроков соперника должен всегда находиться на пятаке. У СКА с этим были проблемы. В финале Западной конференции петербуржцы не смогли пробить Ларса, который отразил 74 броска за три встречи. Его ворота были словно заколдованы. И даже волшебник Дацюк не расколдовал их. Мощные броски Херсли от синей тоже не работали. Снайпер Ковальчук был бессилен.