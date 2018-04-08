Ещё
Юханссон отразил все 72 броска в серии со СКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юханссон отразил все 72 броска в серии со СКА 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в текущем розыгрыше Кубка Гагарина провел всего четыре матча (один полный) и пропустил в них один гол.
Шведский голкипер идеально сыграл финальную серию Западной конференции против СКА, отразив все 72 броска питерцев. В двух встречах (третьей и решающей шестой) он надежно менял напропускавшего Илью Сорокина, а в пятой не уходил с площадки все 60 минут и позволил армейцам победить — 1:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
ЦСКА — в финале! Чемпион покидает Кубок Гагарина // Юханссон не чувствует себя героем победы ЦСКА над СКА  Как? КАК? pic.twitter.com/8oIh1hUWm8
— КХЛ (@khl) 8 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Квинси Промес: "Хабиб - молодец!" Вернблум - Проворову: "Спасибо за свитер, будущий обладатель "Норрис Трофи" Массимо Каррера: "Спартаку" нужны свежие силы"
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой322
ЦСКА победил СКА9
Ковальчук будет играть в НХЛ
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение