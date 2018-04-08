Юханссон отразил все 72 броска в серии со СКА

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в текущем розыгрыше Кубка Гагарина провел всего четыре матча (один полный) и пропустил в них один гол. Шведский голкипер идеально сыграл финальную серию Западной конференции против СКА, отразив все 72 броска питерцев. В двух встречах (третьей и решающей шестой) он надежно менял напропускавшего Илью Сорокина , а в пятой не уходил с площадки все 60 минут и позволил армейцам победить — 1:0. ( Кирилл БУРДАКОВ ЦСКА — в финале! Чемпион покидает Кубок Гагарина // Юханссон не чувствует себя героем победы ЦСКА над СКА Как? КАК? pic.twitter.com/8oIh1hUWm8 — КХЛ (@khl) 8 апреля 2018 г.