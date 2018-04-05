Видео: Ныряющие БТР индонезийской армии возмутили экспертов

Искупать боевую машину в море решили морские пехотинцы Индонезии. На видео с причала в воду бросается десантная машина-амфибия морской пехоты США LVTP-7, состоящая на службе у индонезийских пехотинцев.

Эксперты, правда, раскритиковали трюк морпехов: дескать, машина при таких нырках повреждается, да и экипаж LVTP-7 может пострадать. Но кому какое дело, если это так круто выглядит!

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