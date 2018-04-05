Рублев: неудачи в туре АТР не скажутся на моральном состоянии в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий /. Россиянин Андрей Рублев считает, что неудачные выступления в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не скажутся на его психологическом состоянии в матче Кубка Дэвиса против сборной Австрии. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

На трех крупных турнирах АТР-тура в Майами, Индиан— Уэллсе и Акапулько россиянин потерпел в поражения в первом круге. В последний раз ему удавалось преодолеть барьер стартового круга в середине февраля на соревнованиях в Роттердаме. Игры между российскими и австрийскими теннисистами в рамках Кубка Дэвиса пройдут 6-7 апреля в Москве на корте МСА «Лужники». В пятницу Рублев проведет встречу с Деннисом Новаком

"Очень сложно, когда тебе приходится играть каждую неделю и показывать высокий уровень игры, — рассказал Рублев. — Когда что-то дает сбой или отвлекает, то на таком уровне это очень сказывается на игре. Были сложности с акклиматизацией, тяжело было играть, а дальше просто немного не сложилось. Необходимо быть всегда готовым бороться с топовыми игроками за каждое очко — только тогда, возможно, будут шансы стабильно продвигаться по турнирной сетке каждую неделю, но этого не случится, когда ты хотя бы немного не готов".

"Мои последние результаты не сказываются на эмоциональном состоянии в преддверии Кубка Дэвиса, это никак не давит на меня, — продолжил собеседник ТАСС. — Отношусь к завтрашней встрече спокойно и с позитивом. Как показывает практика, после удачных выступлений в Кубке Дэвиса, мне не удавалось перенести этот результат на индивидуальные соревнования. Никогда не знаешь, как получится, помогут ли победы над австрийскими теннисистами изменить мне неудачную тенденцию в туре".

Теннисист отметил, что испытывает особые чувства во время выступлений за сборную. «Когда приезжаю играть за сборную, это всегда особенные чувства и другие эмоции, нежели выступления в туре — всегда приятно представлять свою страну, надеюсь, что смогу завтра показать хорошую игру. Нельзя говорить о том, что мотивация как то отличается, это просто разные вещи. Отношение к национальной команде у меня особенное, здесь не может идти речи о мотивации, этот термин больше применим к индивидуальным соревнованиям», — заключил Рублев.