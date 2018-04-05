«Спутник» не выступит в следующем сезоне чемпионата ВХЛ

Директор клуба «Спутник» Александр Балбашев заявил, что клуб пропустит следующий сезон регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб не покидает лигу, а будет выступать в первенстве «Вышки».

— Принятое решение о выступлении «Спутника» в следующем сезоне в первенстве ВХЛ позволит сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку нашей детско-юношеской спортивной школы, — цитирует сайт «Спутника» Балбашева. — В ближайшее время будут предоставлены спонсорские пакеты для рассмотрения… Сейчас важно правильно понять, что сегодня мы делаем шаг назад, чтобы сделать завтра два шага вперед.

Напомним, что «Спутник» выступал в ВХЛ с сезона-2010/11. В этом сезоне команда заняла предпоследнее, 26-е место в регулярном чемпионате.