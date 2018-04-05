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Александр Юдин — о драке в Женской хоккейной лиге: Вырывают волосы когтями, не соображают, что могут травму нанести (видео)
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Александр Юдин — о драке в Женской хоккейной лиге: Вырывают волосы когтями, не соображают, что могут травму нанести (видео) 

Советский спорт 1 час назад
На последних секундах матча ЖХЛ «Бирюса» — «Арктик-Университет» (4:0) произошла драка. Кристина Куракова и Татьяна Шаталова подрались с Кариной Верховцевой и Лианой Ганеевой. Все участники схватки получили по 4+10 минут штрафа.
«Женщины у нас сегодня не только на льду дерутся, но и все остальное умеют, в космос даже летают. Лучше пусть детей рожают. Женские драки в хоккее жестче мужских, они не жалеют друг друга. Женская драка намного страшнее в любом виде спорта. Они вырывают волосы когтями, не соображают, что могут травму нанести», — сказал Юдин.
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