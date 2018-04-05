Экс-тафгай Юдин о драке в женской хоккейной лиге: «Не соображают, что могут травму нанести»

Один из самых известных российских тафгаев, экс-защитник ряда клубов российской хоккейной Суперлиги Александр Юдин высказался о драке в матче женской хоккейной лиги.

На последних секундах матча ЖХЛ «Бирюса» — «Арктик-Университет» (4:0) произошла драка. Кристина Куракова и Татьяна Шаталова подрались с Кариной Верховцевой и Лианой Ганеевой . Все участники схватки получили по 4+10 минут штрафа.

«Женщины у нас сегодня не только на льду дерутся, но и все остальное умеют, в космос даже летают. Лучше пусть детей рожают. Женские драки в хоккее жестче мужских, они не жалеют друг друга. Женская драка намного страшнее в любом виде спорта. Они вырывают волосы когтями, не соображают, что могут травму нанести.