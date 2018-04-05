Экс-тафгай Юдин о драке в женской хоккейной лиге: «Не соображают, что могут травму нанести» 

Один из самых известных российских тафгаев, экс-защитник ряда клубов российской хоккейной Суперлиги Александр Юдин высказался о драке в матче женской хоккейной лиги.
На последних секундах матча ЖХЛ «Бирюса» — «Арктик-Университет» (4:0) произошла драка. Кристина Куракова и Татьяна Шаталова подрались с Кариной Верховцевой и Лианой Ганеевой. Все участники схватки получили по 4+10 минут штрафа.
«Женщины у нас сегодня не только на льду дерутся, но и все остальное умеют, в космос даже летают. Лучше пусть детей рожают. Женские драки в хоккее жестче мужских, они не жалеют друг друга. Женская драка намного страшнее в любом виде спорта. Они вырывают волосы когтями, не соображают, что могут травму нанести.
С женским полом играл в хоккей. Чемпионка по боксу Татьяна Рогозина с нами катается, еще несколько спортсменок. Но специально с ними не сталкиваюсь, стараюсь обходить стороной. Если девушки дерутся, то лучше не подходить, они очень опасны, слишком уж злые. Женщины иногда во время драк краги не сбрасывают, но это даже лучше для них — руки целее остаются. Если уж перчатки скидывать, то удары будут намного страшнее. В масках играют, чтобы шайба не попала в глаз, в нос, в шею. Это защита, чтобы здоровее быть, а то и коньком же горлом могут перерезать», — сказал Юдин в беседе с корреспондетом Sport 24.ru Миланой Мамаевой.