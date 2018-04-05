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Представители Нижегородского района выступят на городском этапе конкурса «Германские мотивы»
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Представители Нижегородского района выступят на городском этапе конкурса «Германские мотивы» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 55 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Первое и второе место окружного этапа конкурса «Германские мотивы» смогли завоевать ученицы школы № 1222 имени Ивана Баграмяна из Нижегородского района.
— По итогам окружного тура две наши ученицы 5 класса «Б» с блестящими результатами вышли на городской тур конкурса на немецком языке «Германские мотивы»: Екатерина Кондакова заняла первое место, а Дарига Илиязова — второе, — сообщили в администрации школы № 1222. — Мы поздравляем девочек и желаем им победы на городском туре.
Конкурс «Германские мотивы», организатором которого выступает общество «Россия — Германия» при поддержке Департамента образования Москвы, проводят в столице с середины 1990-х годов. Мероприятие проводят в трех номинациях: исследование, художественно-музыкальная композиция и рисунок. В конкурсе ежегодно принимают участие более тысячи московских преподавателей и школьников.
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