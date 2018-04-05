Елена Жарова стала новым председателем Общественной палаты Балашихи

На заседании Общественной палаты Балашихи новым председателем была избрана Елена Жарова.

В заседании Общественной палаты приняли участие 36 человек. За кандидатуру Елены Жаровой проголосовали 35, один — против.

Бывший председатель Общественной палаты Лариса Евтушенко сложила свои полномочия по собственному желанию. Она поблагодарила коллег, а также вручила почетные грамоты активным жителям Балашихи.

Напомним, что Лариса Евтушенко была председателем Общественной палаты на протяжении 4 лет. Теперь же Лариса Евтушенко намерена заняться решением вопросов экологии, но также останется членом палаты.