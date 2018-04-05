Елена Жарова стала новым председателем Общественной палаты Балашихи 

На заседании Общественной палаты Балашихи новым председателем была избрана Елена Жарова.
В заседании Общественной палаты приняли участие 36 человек. За кандидатуру Елены Жаровой проголосовали 35, один — против.
Бывший председатель Общественной палаты Лариса Евтушенко сложила свои полномочия по собственному желанию. Она поблагодарила коллег, а также вручила почетные грамоты активным жителям Балашихи.
Напомним, что Лариса Евтушенко была председателем Общественной палаты на протяжении 4 лет. Теперь же Лариса Евтушенко намерена заняться решением вопросов экологии, но также останется членом палаты.
Помимо нового председателя, выбрали заместителя. Елена Жарова предложила кандидатуру Анатолия Шестакова, члены Общественной палаты поддержали его кандидатуру единогласно.