Американский футболист предотвратил стрельбу в одной из школ США

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман сумел предотвратить стрельбу в одной из американских школ, сообщает "Советский спорт"

По информации New York Times, Эдельман сообщил своему помощнику о своей встрече с бывшим партнером по команде Дэнни Амендолом. Помощник футболиста обнаружил под одной из его публикаций подозрительный комментарий. В нем говорилось о запланированном нападении на одну из школ.

"Скоро я устрою стрельбу в своей школе. Следите за новостями!" — говорилось в сообщении.

После этого помощник Эдельмана обратился в службу безопасности и сообщил о данной угрозе. Полиция США вычислила IP-адрес автора комментария и задержала его. Предполагаемым организатором нападения на школу оказался школьник 14-летнего возраста. В его доме обнаружены две винтовки. На данный момент ведется дело в отношении подростка. Он обвиняется в ложном сообщении об угрозе теракта.

В феврале в Паркленде бывший школьник расстрелял 17 человек.