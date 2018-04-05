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Американский спортсмен предотвратил убийства детей
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Американский спортсмен предотвратил убийства детей 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Футболист «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман обратил внимание на подозрительный комментарий в Instagram, автор которого планировал устроить перестрелку в одной из школ. Об этом сообщает New York Times.
Эдельман, находившийся в тот момент в Техасе, где навещал своего бывшего партнера по команде Дэнни Амендола, оповестил своего помощника в Бостоне. Тот изучил последние комментарии в аккаунте Эдельмана и обнаружил сообщение: «Скоро я устрою стрельбу в своей школе. Следите за новостями!»
Помощник Эдельмана позвонил в 911. Дальше за дело взялась полиция — им удалось вычислить IP-адрес автора подозрительного комментария. Вскоре 14-летний подросток был задержан. В его доме также нашлись две винтовки. Школьник обвинен в ложном сообщении об угрозе теракта.
Комментируя произошедшее сам Эдельман отметил, что как только он прочел сообщение, ему на ум пришла перестрелка в Паркленде, в ходе которой были убиты 17 человек.
«Переживал после того случая, да и у меня у самого есть ребенок. Я просто спросил себя, да что тут вообще происходит?», — сообщил футболист.
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