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Оздоев: «Зенит» может побороться не только за второе место, но и за первое»
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Оздоев: «Зенит» может побороться не только за второе место, но и за первое» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Полузащитник ”Зенита” Магомед Оздоев считает, что у его клуба есть шанс побороться за чемпионский титул РФПЛ. «Зенит» идет четвертым, на 7 очков отставая от лидера за 7 матчей до конца турнира.
"Настроение хорошее. Команда выиграла в Уфе, несмотря на тяжёлые погодные условия. Очень жаль, что не принял участие в этой встрече.
На смену тренера в «Краснодаре» не обращаем внимания. Нет в этом ничего необычного. Нужно думать о себе и показывать свой футбол. А после матча увидим, на руку нам это было или нет.
Не люблю предсказывать, но думаю, что мы можем бороться не только за второе место, но и за первое. Будем бороться. Отставание уже не такое большое", — передает слова Оздоева корреспондент Sport24 Владимир Колос.
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