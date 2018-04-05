Оздоев: «Зенит» может побороться не только за второе место, но и за первое» 

Полузащитник ”Зенита” Магомед Оздоев считает, что у его клуба есть шанс побороться за чемпионский титул РФПЛ. «Зенит» идет четвертым, на 7 очков отставая от лидера за 7 матчей до конца турнира.
"Настроение хорошее. Команда выиграла в Уфе, несмотря на тяжёлые погодные условия. Очень жаль, что не принял участие в этой встрече.
На смену тренера в «Краснодаре» не обращаем внимания. Нет в этом ничего необычного. Нужно думать о себе и показывать свой футбол. А после матча увидим, на руку нам это было или нет.
Не люблю предсказывать, но думаю, что мы можем бороться не только за второе место, но и за первое. Будем бороться. Отставание уже не такое большое", — передает слова Оздоева корреспондент Sport24 Владимир Колос.