Оздоев: «Зенит» может побороться не только за второе место, но и за первое»

Полузащитник ”Зенита” Магомед Оздоев считает, что у его клуба есть шанс побороться за чемпионский титул РФПЛ. «Зенит» идет четвертым, на 7 очков отставая от лидера за 7 матчей до конца турнира.

"Настроение хорошее. Команда выиграла в Уфе, несмотря на тяжёлые погодные условия. Очень жаль, что не принял участие в этой встрече.

На смену тренера в «Краснодаре» не обращаем внимания. Нет в этом ничего необычного. Нужно думать о себе и показывать свой футбол. А после матча увидим, на руку нам это было или нет.