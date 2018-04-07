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Бердыев: у «Рубина» много травмированных игроков, так что выбора нет
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Бердыев: у «Рубина» много травмированных игроков, так что выбора нет 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ с грозненским «Ахматом».
«После того как трое человек получили травмы, у нас выбора нет. Тем не менее мы знали, на что шли, когда выходили из финансовой ямы. Понимали, что могут возникнуть такие проблемы, и были к этому готовы. Думаю, те ребята, которые сегодня есть в распоряжении, могут сыграть достойно. Тактических корректировок из-за погоды не будет, но концентрация при передачах должна быть максимальная», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
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