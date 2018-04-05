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Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита»
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Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита» 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов подверг критике трансферную политику питерского "Зенита".
"Сейчас у «Зенита» 18–19 игроков в аренде. Что с ними делать? Какой-то должен быть тренер, чтобы резал по живому. Столько денег потратили, а как теперь их возвратить? Продали Халка с Витселем, но, как сказал Фурсенко, те деньги-то иссякли. Сделали все эти приобретения — зачем их покупали? Шли к пропасти финансового фэйр-плей.
Но я не хочу касаться всех этих вопросов. Просто хочу видеть красивую игру и победы «Зенита». Могу объяснить, почему мы проигрываем. У нас не вмонтирован в состав Заболотный, от него пользы — по статистике ни одной голевой передачи, ни одного гола. Мне могут сказать, что Кержаков 12–13 матчей играл и не забивал, но ему тогда было 20 лет. Заболотный-то постарше. Сколько Дзюба назабивал голов, какой у него опыт? Как можно было его взамен брать? Даже неприлично об этом говорить. У одного образование семь классов, у другого — 10. Как можно их сравнивать?" — сказал Орлов.
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