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Гершкович призвал фанатов ЦСКА вести себя в Лондоне корректно
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Гершкович призвал фанатов ЦСКА вести себя в Лондоне корректно 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович призвал болельщиков московского ЦСКА, планирующих посетить гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», вести себя аккуратно и осторожно. По его мнению, в ином случае армейский клуб и его фанаты могут понести наказание.
"Болельщикам надо вести себя предельно корректно, потому что они могут серьезное понести наказание, если что-то сделают, в такой еще непростой политической ситуации. Там законодательная база как раз нацелена на ужесточение персональной ответственности болельщиков", — цитирует Гершковича НСН.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в Лондоне 5 апреля в 22:05 мск.
Ранее председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал фанатов красно-синих не поддаваться на провокации англичан.
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