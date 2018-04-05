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RT показал премьерный выпуск шоу футболиста Петера Шмейхеля
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RT показал премьерный выпуск шоу футболиста Петера Шмейхеля 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На телеканале RT состоялась премьера «Шоу Петера Шмейхеля» датского футболиста, вратаря английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании.
В авторской передаче Шмейхель расскажет о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года и посетит 11 городов, где пройдут матчи турнира.
В первом выпуске Петер Шмейхель побывал в Нижнем Новгороде, где состоятся шесть матчей чемпионата. Там он съездил на стадион «Нижний Новгород», в Нижегородский государственный художественный музей, провел тест-драйв нескольких автомобилей ГАЗ и поучаствовал в мастер-классе по росписи матрешек.
Петер Шмейхель приобрёл мировую известность в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 1991 по 1999 год. Вместе со Шмейхелем клуб пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, трижды завоевывал Кубок Англии. Петер Шмейхель также является рекордсменом по числу игр, проведённых за национальную сборную Дании (129 матчей), в составе которой он стал чемпионом Европы 1992 года.
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