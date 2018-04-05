RT показал премьерный выпуск шоу легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля

На RT состоялась премьера «Шоу Петера Шмейхеля» — легендарного датского футболиста, вратаря английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании. В своей авторской программе Петер Шмейхель расскажет о подготовке России к Чемпионату мира по футболу 2018 года и посетит 11 российских городов, в которых пройдут матчи турнира.

В первом выпуске своей программы на RT Петер Шмейхель побывал в Нижнем Новгороде, где состоится шесть матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018. Шмейхель посетил футбольный стадион «Нижний Новгород», ознакомился с экспозицией Нижегородского государственного художественного музея, провёл тест-драйв нескольких автомобилей Горьковского автозавода (ГАЗ) и даже поучаствовал в мастер-классе по росписи русской матрёшки.

Петер Шмейхель приобрёл мировую известность в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 1991 по 1999 годы. Вместе со Шмейхелем «Манчестер Юнайтед» пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, трижды завоёвывал Кубок Англии. Петер Шмейхель также является рекордсменом по числу игр, проведённых за национальную сборную Дании (129 матчей), в составе которой он стал Чемпионом Европы 1992 года.

Ранее к команде RT присоединился знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью. Во время ЧМ-2018 легендарный тренер будет делиться своим экспертным мнением, знаниями и опытом в футболе со зрителями RT. Жозе Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии FIFA и возглавлял ведущие мировые футбольные клубы в испанской «Ла Лиге» (« Реал Мадрид»), английской Премьер-лиге («Челси»), итальянской «Серии А» («Интер») и португальской «Примейра Лиге» («Порту»).

Легенда латиноамериканского футбола, рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама будет ведущим спецэфира телеканала RT на испанском.

RT также запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый ЧМ-2018. Посетители сайта, доступного на русском, английском, испанском и арабском языках, могут найти расписание матчей, составы команд, турнирные таблицы, а также новости и эксклюзивные интервью со звёздами спорта. Во время проведения турнира на сайте спецпроекта будут доступны текстовые трансляции матчей и репортажи корреспондентов RT.