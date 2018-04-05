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Виталий Петров выведет на трассу новый российский прототип LMP1
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Виталий Петров выведет на трассу новый российский прототип LMP1 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Российский экипаж, в состав которого входит выборгских пилот Виталий Петров, будет бороться за лидерство в суперсезоне FIA WEC 2018 на спортпрототипе BR1. «Выборгская ракета» входит в состав команды SMP Racing
Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что впервые в истории в Чемпионате мира по гонкам на выносливость российская команда будет представлена двумя экипажами на российских автомобилях — прототипах BR1 высшего класса LMP1.
141 days after #6hBahrain 141 days without emotion 141 days without fight 141 days without victory… The wait have been too long…and we'll be finally starting our engines! April 7, join us for #Prologue2018 at @PaulRicardTrack! FREE ENTRY, FREE PARKING! pic.twitter.com/PHD3O325gQ
— WEC (@FIAWEC) 24 марта 2018 г.
Автомобиль российской команды до последнего не показывался прессе. Накануне Виталий Петров выложил фото части ливреи.
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