Виталий Петров выведет на трассу новый российский прототип LMP1

Российский экипаж, в состав которого входит выборгских пилот Виталий Петров , будет бороться за лидерство в суперсезоне FIA WEC 2018 на спортпрототипе BR1. «Выборгская ракета» входит в состав команды SMP Racing

Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что впервые в истории в Чемпионате мира по гонкам на выносливость российская команда будет представлена двумя экипажами на российских автомобилях — прототипах BR1 высшего класса LMP1.

141 days after #6hBahrain 141 days without emotion 141 days without fight 141 days without victory… The wait have been too long…and we'll be finally starting our engines! April 7, join us for #Prologue2018 at @PaulRicardTrack! FREE ENTRY, FREE PARKING! pic.twitter.com/PHD3O325gQ

— WEC (@FIAWEC) 24 марта 2018 г.

Автомобиль российской команды до последнего не показывался прессе. Накануне Виталий Петров выложил фото части ливреи.