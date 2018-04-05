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Белорусские женщины занимаются спортом активнее, чем мужчины
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Белорусские женщины занимаются спортом активнее, чем мужчины 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Почти треть женского населения Союзного государства уделяет время занятиям физкультурой и спортом, утверждает Белстат. Этот показатель, судя по всему, ежегодно сохраняет положительную динамику. Если восемь лет только 22,5% женщин занималось спортом, то к началу 2017 года их было уже почти 28%. Среди мужчин, увы, этот показатель рос не так заметно — с 23,5% на начало 2010 года до 26,2% на начало прошлого.
Почти половина из тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, еще не достигла 30 лет. Но это не значит, что старшая возрастная категория не уделяет внимания спорту. Даже среди белорусов, которым больше 60 лет, каждый пятый находит время для занятий физической культурой. Большинство вовлеченных в занятия спортом человек живет в городах: среди горожан спортсменов-любителей свыше 30%, а среди сельских жителей — чуть больше 17%.
Зато традиционная увлеченность гимнастикой, легкой атлетикой, теннисом, лыжным спортом дополняется у девушек, констатируют эксперты, и стремительной тягой к бойцовским видам соревнований, включая бокс и дзюдо. Местные обозреватели, подтверждая эту тенденцию своими комментариями в интернете, признаются, что белорусские «красавицы демонстрируют несгибаемый характер, причем это касается, как волейбола, так и биатлона, тенниса и баскетбола».
Выдвигается в местных изданиях и еще один справедливый резон: девушки обладают тем, что гораздо сильнее атомной энергии, как утверждал Эйнштейн, — Волей. И юные гимнастки, и олимпийские лыжницы не раз доказывали свою способность выкладываться без остатка — «на все сто» — и побеждать.
Но главный аргумент сентиментальных обозревателей «чужого счастья» — это признание за «Синеокими» женщинами неотразимой красоты, которая, цитируя классика, и должна спасти мир. Будет не лишним добавить накануне Всемирного дня здоровья -7 апреля, в том числе, и мир здорового образа жизни. Ведь по данным Белстата, не все белорусы полностью удовлетворены своим самочувствием. Только 27,6% жителей республики в возрасте старше 16 лет оценивали состояние своего здоровья как «хорошее», еще 62,8% — как «удовлетворительное».
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