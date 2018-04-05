Хамес хочет встретиться в полуфинале Лиги Чемпионов с «Реалом»

В полуфинале Лиги Чемпионов полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес хочет встретиться со своим бывшим клубом — мадридским "Реалом"

Как информирует испанская пресса, о своем желании 26-летний хавбек рассказал своему близкому окружению. По мнению колумбийца, ему может выпасть отличный шанс отомстить «сливочным», выступая за которых он не смог стать полноценным игроком основного состава, так как считает, что чемпионы Германии способны обыграть любого соперника на пути к престижному трофею.