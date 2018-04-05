«Шахтер» и «Динамо» отхлестали друг друга харьковским креативом (текст готов)

14 апреля в Харькове, в номинально домашнем для себя матче, «Шахтер» будет принимать киевское «Динамо». Любая встреча этих двух команд, разумеется, носит принципиальный характер. Но в данном случае, турнирная таблица подсказывает, что если верх возьмут «горняки», то догнать их в гонке за золотом будет почти невозможно. Если же удача окажется на киевской стороне, то «Динамо» сократит отрыв от лидера и сделает свои претензии на чемпионство хотя бы сколько-нибудь обоснованными.

Надо заметить, что стадион «Металлист», на котором кочующий клуб Рината Ахметова последнее время проводит свои домашние поединки, как раз во встречах с динамовцами является не слишком везучим для «Шахтера». В 2 из 3 поединков победа была за киевлянами, одна встреча завершилась вничью.

Учитывая все вышесказанное, понятно, почему противники взялись яростно подогревать предматчевую атмосферу. В игре с такими ставками мелочей нет, а уж важность поддержки трибун и вовсе трудно переоценить. Поскольку обе команды будут выступать вне своих естественных ареалов обитания, им важно привлечь на свою сторону симпатии харьковчан.

Первый ход сделал «Шахтер», заклеивший принимающий его город афишами с текстом: «Харьков против „Динамо“? Приходи!» В качестве иллюстраций к призыву клубные маркетологи использовали фотографии Марлоса и Тайсона. Ранее эта пара бразильцев выступала за харьковский «Металлист» и пользовалась благосклонным вниманием местной публики.

Динамовцы ответили не в таких промышленных масштабах, возможности у них по сравнению с «Шахтером» слабее, зато в стиле народного творчества. Фанаты киевского клуба создали нечто вроде пародии на афишу «горняков». То есть, использовали общую концепцию, но слегка изменили текст и, разумеется, поставили фотографии своих футболистов.

Удар же нанести они решили по самой значительной фигуре «Шахтера» — по президенту клуба Ахметову. Текст в киевском варианте выглядит так: «Харьков против Рината? Приходи!» Здесь динамовцы решили сыграть на чувствительных душевных струнах местных жителей, которые далеко не все рады пребыванию в городе «Шахтера» при том, что «Металлист» приказал долго жить.

Футбольная публика активно обсуждает обмен креативными уколами, спорит, будут ли еще какие-либо выпады до матча и, разумеется, ждет непосредственно встречу грандов украинского футбола и события ее сопровождающие.