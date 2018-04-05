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Лавров рассказал, в каком случае Россия примет результаты расследования дела Скрипалей
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Лавров рассказал, в каком случае Россия примет результаты расследования дела Скрипалей 

Говорит Москва 36 минут назад
«Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в Конвенции о запрещении химического оружия, и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования. Мы неоднократно, по-моему, с 12 марта больше 10 раз официально нотами просили допустить нас к этому расследованию — нам категорически отказывали», — заявил министр.
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