Лавров рассказал, в каком случае Россия примет результаты расследования дела Скрипалей

«Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в Конвенции о запрещении химического оружия, и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования. Мы неоднократно, по-моему, с 12 марта больше 10 раз официально нотами просили допустить нас к этому расследованию — нам категорически отказывали», — заявил министр.