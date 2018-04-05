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Посол РФ в Лондоне: Россия надеется на приезд всех сборных на чемпионат мира
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Посол РФ в Лондоне: Россия надеется на приезд всех сборных на чемпионат мира 

Советский спорт 2 часа назад
Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия сотрудничает с ФИФА и надеется на участие всех команд, отобравшихся на финальный турнир чемпионата мира.
«Что касается чемпионата мира, то, во-первых, мы рады всем, — приводит «Р-Спорт» слова Яковенко. — Мы сотрудничаем с ФИФА, надеемся на приезд всех стран… Если кто-то решит не приезжать, то это их решение, но это будет праздник спорта».
Напомним, ранее власти Великобритании и Исландии объявили политический бойкот чемпионату мира и отказались приезжать в Россию.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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