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«Барселона» планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну
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«Барселона» планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Каталонская «Барселона» планирует сделать улучшенное предложение по форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.
Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 27-летнего нападающего «матрасников» «сине-гранатовые» будут готовы не только заплатить 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока, но и включить в сделку своего защитника Алейша Видаля. Такие действия «Барсы» объясняются ее опасениями, что француза могут перехватить конкуренты в лице мадридского "Реала", туринского «Ювентуса» и ряда английских грандов.
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