Табидзе, Живоглядов, Тумасян и Фатаи восстановились после травм к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире клубного канала рассказал о подготовке к матчу 25-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

— В матче с "Зенитом" повреждение получили Табидзе и Живоглядов. Как их здоровье, есть ли позитивные новости от медицинского штаба?

— Табидзе и Живоглядов должны будут подойти ко всеоружии к матчу. Посмотрим, еще есть практически два дня до игры. Что касается травмированных, Тумасян и Фатаи начали заниматься в общей группе. Понятно, что они еще не набрали оптимальные кондиции, но мы верим, что они как можно быстрее восстановятся. Что касается Кротова и Ванека, Славу ждем, он вот-вот должен начать тренироваться. По поводу Ванека вопрос более длительный. Травма очень сложная и очень тяжелая, но все идет по графику восстановления. Надеюсь, что он тоже сможет восстановиться в недалеком скором будущем.

— «Арсенал» является ближайшим конкурентом по турнирной таблице. Это какой-то отпечаток накладывает на подготовку?

— Нет, абсолютно. У нас не было ни одного матча, где нужно было работать меньше, и какого-то другого. Все они очень сложные, и нет какого-то матча, которого можно было бы выделить и сказать, что этот архиважный, а этот — нет. У нас осталось шесть игр, их нужно провести как можно лучше, чтобы набрать как можно больше очков. Сколько мы наберем, где мы окажемся в турнирной таблице, можно будет говорить только по окончанию чемпионата. На данный момент мы должны делать все от нас зависящее, чтобы играть хорошо и набирать очки.

"Уфа" сыграет против «Арсенала» 7 апреля в 19:00.