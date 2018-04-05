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Девелопер «Инград» стал титульным спонсором ФК «Торпедо»
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Девелопер «Инград» стал титульным спонсором ФК «Торпедо» 

Rambler News Service 1 час назад
Девелоперская компания «Инград», входящая в группу «Россиум», стал титульным спонсором ФК «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.
«По условиям соглашения, девелоперская группа «Инград» будет осуществлять спонсорскую поддержку черно-белых, а логотип «Инград» появится на груди игровой футболки «Торпедо» уже на весеннем этапе сезона-2017/18», — говорится в сообщении клуба.
Условия контракта не разглашаются.
В октябре 2017 года концерн «Россиум», принадлежащий бизнесмену Роману Авдееву, приобрел 75,51% акций ФК «Торпедо». Сумма сделки также не уточнялась.
Московский футбольный клуб «Торпедо» основан в 1924 году. «Торпедо» трижды становилось чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР, а также Кубка России в 1993 году. По итогам сезона РФПЛ 2006 года клуб покинул Премьер-лигу, в 2009 году клуб был переведен в Любительскую футбольную лигу (ЛФЛ). В 2014 году «Торпедо» вернулось в Премьер-лигу на один сезон. Сейчас клуб выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе российского футбола.
В группу активов концерна «Россиум» входят Московский кредитный банк (МКБ), девелопер «Инград» и ОПИН (ранее компания прочла решение объединить их под брендов Инград), НПФ «Согласие» и иные активы.
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