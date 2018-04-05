Терюшков назвал турниры по комплексному единоборству базой для достойного резерва армии РФ

В четверг на площадке Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТиС) в Черкизове Пушкинского района Подмосковья стартовал чемпионат ДОСААФ России по комплексному единоборству. В этом году на основании постановления министерства спорта России снизился возрастной порог участников спортивных соревнований по комплексному единоборству. Теперь этим видом спорта могут заниматься и допризывники.

«Комплексное единоборство признано наиболее эффективным средством повышения готовности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов к действиям в экстремальных условиях. Ключевые принципы подготовки — это совершенствование физических навыков и качественная психоэмоциональная подготовка. Принцип комплексного единоборств как вида спорта — это максимальная защита от травматизма, четкие правила поведения, что значительно снижает риски бойцов получить серьезные повреждения. Такая закалка в допризывном возрасте позволяет сформировать достойный резерв для Вооруженных сил России и подготовить крепких профессионалов для силовых структур», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Комплексное единоборство — служебно-прикладной вид спорта, включающий специальные действия, связанные с выполнением военнослужащими, сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих служебных обязанностей. Также это самостоятельный вид спорта, состоящий из состязательных поединков, объединяющих применение в комплексе наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приемов и технических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств.

На мероприятие собрались представители Международной федерации комплексного единоборства, Федерации комплексного единоборства России, представители федераций комплексного единоборства Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также руководители боевой и физической подготовки силовых министерств и ведомств государств-членов ОДКБ.

Представители делегаций также приняли участие в международном семинаре по комплексному единоборству. Они обсудили вопросы организации и проведения XVI международного турнира по комплексному единоборству на Кубок ОДКБ, поделились опытом по организации и проведению предыдущих соревнований на международном, национальном и региональном уровнях. Кроме того, для участников мероприятия провели экскурсию по учебным лабораториям РГУТиСа.