Ещё
8-летняя девочка получила премию факультета ядерной физики
Далее:
Читайте также:
Ещё

8-летняя девочка получила премию факультета ядерной физики 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Женщины могут преуспевать в областях, которые считаются традиционно мужскими, — даже если им 8 лет. Сочитл Гваделупе Крус Лопес выиграла приз крупнейшего вуза Мексики за создание солнечного водонагревателя из подручных материалов.
Она стала первым ребенком, получившим премию факультета ядерной физики Национального автономного университета Мексики, — на момент награды ей исполнилось всего 8 лет. Родители девочки сообщают, что она всегда интересовалась физикой и не боялась проводить опыты. Крус Лопес занимается разработками уже 4 года, и ей не мешает даже тот факт, что ее семья проживает в сельской местности и не имеет экономических ресурсов. https://twitter.com/_LASNOTICIASMTY/status/969576812190744577?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.globalcitizen.org%2Fen%2Fcontent%2Fmexican-girl-science-prize-water-heater%2F&tfw_creator=PhineasJFR&tfw_site=glblctzn Новую установку разместили на крыше дома семейства Крус Лопес. Его себестоимость — 200 песо — примерно 600 рублей. Для создания установки использованы шланги, стеклянные панели и несколько бревен. Юная изобретательница сообщила, что проект поможет малообеспеченным людям в ее деревне сократить использование дров.
Люди с низким доходом не могут купить эти нагреватели, потому вырубают деревья ради дров. Все это влияет на мир, меняя климат. Мой нагреватель из переработанных объектов не вредит окружающей среде.
Полученный грант семья планирует потратить на дальнейшее обучение талантливой девушки.
Heroine.ru: последние новости
По каким причинам спортсмены оставляют спорт Россиянка завоевала первую золотую олимпийскую медаль Почему стоит смотреть Паралимпиаду 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ9
Украинцы могут остаться без ОИ66
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»84
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»292
Рудковская опозорила Плющенко62
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение