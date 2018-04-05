8-летняя девочка получила премию факультета ядерной физики

Женщины могут преуспевать в областях, которые считаются традиционно мужскими, — даже если им 8 лет. Сочитл Гваделупе Крус Лопес выиграла приз крупнейшего вуза Мексики за создание солнечного водонагревателя из подручных материалов.

Она стала первым ребенком, получившим премию факультета ядерной физики Национального автономного университета Мексики, — на момент награды ей исполнилось всего 8 лет. Родители девочки сообщают, что она всегда интересовалась физикой и не боялась проводить опыты. Крус Лопес занимается разработками уже 4 года, и ей не мешает даже тот факт, что ее семья проживает в сельской местности и не имеет экономических ресурсов. https://twitter.com/_LASNOTICIASMTY/status/969576812190744577?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.globalcitizen.org%2Fen%2Fcontent%2Fmexican-girl-science-prize-water-heater%2F&tfw_creator=PhineasJFR&tfw_site=glblctzn Новую установку разместили на крыше дома семейства Крус Лопес. Его себестоимость — 200 песо — примерно 600 рублей. Для создания установки использованы шланги, стеклянные панели и несколько бревен. Юная изобретательница сообщила, что проект поможет малообеспеченным людям в ее деревне сократить использование дров.

Люди с низким доходом не могут купить эти нагреватели, потому вырубают деревья ради дров. Все это влияет на мир, меняя климат. Мой нагреватель из переработанных объектов не вредит окружающей среде.

Полученный грант семья планирует потратить на дальнейшее обучение талантливой девушки.